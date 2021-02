Fertili Terreni Teatro torna in scena con "Connessioni Teatrali": spettacoli online da San Pietro in Vincoli

Fertili Terreni Teatro, il progetto che unisce ACTI Teatri Indipendenti, Cubo Teatro, Tedacà e Il Mulino di Amleto, torna sulle scene con una nuova iniziativa virtuale, Connessioni Teatrali.

Inizia infatti oggi la residenza artistica da Bellarte di Francesca Bracchino, Elisa Galvagno e Sax Nicosia con il fotografo e videomaker Emanuele Basile, che avrà come focus lo spettacolo Il campanello della compagnia Dramelot, andato in scena nel dicembre 2019 e “costruito”, allora, insieme agli spettatori.

Durante la permanenza verranno prodotti contenuti in grado di restituire un racconto per il web, oggetto di una Stanza Aperta giovedì 11 febbraio (ore 19 su Zoom). Si tratta di un format online gratuito, già felicemente sperimentate da FTT tra novembre e dicembre, dove gli artisti incontrano il pubblico attraverso uno schermo per momenti di confronto e scambio.

Connessioni teatrali prevede anche un cartellone di spettacoli messi in scena e registrati sul palco di San Pietro in Vincoli, visibili in modalità streaming on demand sulla piattaforma liveticket.video.

Il 19, 20 e 21 febbraio si comincia con La beffa, la cena – Un duello di parole con Antonella Questa e Luca Scarlini e prodotto da La Q-Prod. Lo spettacolo si ispira a La cena delle beffe di Sem Benelli: il suo più grande successo composto nel 1906, un'occasione di teatro memorabile che ha suscitato plauso e rancore, riuscendo a sedurre Alessandro Blasetti, Sarah Bernhardt, i Barrymore e Carmelo Bene. Un'opera ancora oggi moderna nel descrivere la spirale di violenza in cui vengono trascinati gli uomini, vittime o carnefici che siano, quando la prepotenza, la sete di riconoscimento e la gelosia prevalgono su intelligenza e cuore. Questa e Scarlini danno così vita a una partita a scacchi pirandelliana, tra autore, personaggio e testo, per ripercorrere una vicenda di tradimenti, pranzi, cene, duelli, veleni, umiliazioni e vendette.

Il 26, 27 e 28 febbraio sarà la volta di Parole imbrogliate: lezione-spettacolo su Eduardo De Filippo a cura di Massimiliano Civica, con la produzione di Atto Due. Il regista racconterà aneddoti, storie, detti memorabili e frammenti di vita del grande maestro napoletano, un ricercatore indomito, crudele e sempre pronto a buttare via tutto quello che aveva accumulato per la ricerca di qualcosa di vivo. Quell'Eduardo che, qualche anno prima di morire, aveva dichiarato di voler lasciare dietro di sé "tutto 'mbrugliato", ovvero tutto confuso, non ricostruibile in una prospettiva di biografia storica.

Infine, il 5, 6 e 7 marzo, San Pietro in Vincoli accoglierà L’emozione del pudore: una conferenza-spettacolo a cura sempre Massimiliano Civica, con la proiezione di tre video su Orson Wells, Nina Simone ed Ettore Petrolini: tre diversi modi di emozionare con pudore.

Gli spettacoli sono visibili in modalità streaming on demand al prezzo simbolico di € 5,00 (biglietto unico) sulla piattaforma liveticket.video. Il prezzo del biglietto consentirà di riconoscere agli artisti coinvolti l’intero cachet. Questa scelta, segue il progetto Ristori attivato a novembre da Fertili Terreni Teatro e si inserisce nella volontà dei direttori di contribuire attivamente al sostegno delle compagnie che non sono potute andare in scena a causa del lockdown. Per informazioni sui biglietti: biglietteria@fertiliterreniteatro.com.