Foibe, Azione Studentesca porta una rosa nelle scuole per ricordare i martiri

Oggi i militanti di Azione Studentesca, movimento studentesco vicino a Fratelli d’Italia, hanno affisso una targa in memoria dei martiri delle foibe, accompagnata da una rosa, davanti al liceo scientifico Carlo Cattaneo e all'istituto Carlo Levi.

"Abbiamo deciso di risvegliare negli studenti la memoria della tragica fine di tanti nostri connazionali barbaramente trucidati per la sola colpa di essere italiani", hanno dichiarato i militanti di Azione Studentesca Torino.

"Ancora oggi, specialmente nelle scuole, il ricordo di questo tragico evento della nostra storia nazionale è troppo spesso ignorato o sminuito, quando non addirittura espressamente negato. Per questo è fondamentale far sentire la nostra voce, in modo che il corpo docenti di ogni scuola e i rappresentanti degli studenti collaborino per ottenere ovunque una degna commemorazione di questa terribile pagina della nostra storia".