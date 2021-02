Moncalieri, da alcuni giorni via Praciosa al buio: in panne l'illuminazione pubblica

da alcuni giorni via Praciosa a Moncalieri è al buio: in panne l'illuminazione pubblica

Un bel problema, soprattutto in pieno inverno, quando le giornate sono più corte. Protestano i residenti di via Praciosa, a Moncalieri, per il quarto giorno consecutivo in cui l’illuminazione pubblica è guasta.

Alcuni hanno predisposto una segnalazione alla app del Comune per avvertire del problema, ma la situazione non si è risolta. Non solo, anche il sollecito alla compagnia elettrica è andato a vuoto fino ad ora.

“Speriamo in un intervento rapido – spiegano i residenti - in questa stagione poi l’illuminazione è fondamentale già nel tardo pomeriggio”.