Ex OGM, sit-in di associazioni e comitati: “No al raddoppio degli oneri di urbanizzazione per l'e-commerce”

“No al raddoppio degli oneri di urbanizzazione per l'e-commerce”: Associazioni e Comitati Riuniti Porta Palazzo, ARQA, Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora, Associazione Corso Giulio Cesare e Comitato un'Aurora per Tutti hanno realizzato un sit-in di protesta davanti alle ex OGM di corso Vercelli a Torino per sottolineare la propria contrarietà alla proposta di modifica di Regolamento Comunale presentata in Commissione dal consigliere del Movimento 5 Stelle Andrea Russi. Il concetto è stato ribadito anche attraverso una lettera inviata alle istituzioni cittadine.

Secondo i manifestanti, tale provvedimento metterebbe in serio pericolo il progetto di rigenerazione urbana di Esselunga (che prevede, oltre a un magazzino logistico e a un supermercato, anche una residenza universitaria, una RSA e spazi pubblici aperti ai cittadini, ndr) atteso per vent'anni dai residenti del quartiere: “In questo modo - hanno fatto sapere – gli oneri di urbanizzazione a carico delle attività di e-commerce verrebbero raddoppiati: presentandosi in tempi di progettazione e accordi già avanzati, temiamo che tale azione possa riscontrarsi come conflittuale, traducendosi in un protrarsi eccessivo delle operazioni di riqualificazione in seguito a un ricorso degli investitori o a un giustificato ritiro degli stessi”.

“Verrebbero a mancare – hanno poi proseguito - tutte le ricadute positive: la messa in opera di uno spazio socio-culturale di grande respiro che offrirebbe un ristoro evidente ad un territorio oramai soggetto a degrado incontrollato, la messa a disposizione di nuovi posti di lavoro dei quali il territorio e la città indubbiamente necessitano, la possibilità di costruire nuovi esempi non solo di sostenibilità ambientale ma anche di buona socializzazione e socialità che potrebbe ricucire la frattura delle relazioni tra cittadini di diversa provenienza che, a tutt’oggi, è un elemento di grande frizione e sofferenza nel quartiere”.

A difendere i presupposti della delibera è lo stesso Russi, che si dichiara comunque disponibile a rivederne il testo: “Non ho nulla contro Esselunga – ha risposto – ma equiparare gli oneri richiesti alle piattaforme di e-commerce con consegna a casa, attualmente minimi, a quelli del commercio al dettaglio è una misura di giustizia sostenuta anche da Confesercenti perché le due attività sono da considerarsi assimilabili a tutti gli effetti. Se le valutazioni sono negative sarò comunque disponibile a valutare emendamenti di modifica che escludano dagli effetti della delibera questo progetto, anche se il milione e mezzo di euro ricavato sarebbe stato investito sul territorio per compensare il commercio locale”.

Al presidio era presente anche una rappresentanza della Circoscrizione7: “La proposta - hanno commentato il presidente Luca Deri e il vice-presidente Ernesto Ausilio – è per molti versi condivisibile ma ha controindicazioni pesanti su Aurora: se approvata, infatti, ritarderebbe o finirebbe con il bloccare l'iter di avvio del progetto di riqualificazione concordato con l'impegno dell'amministrazione comunale, della propriertà e della nostra circoscrizione. Tutta la trattativa risulterebbe vanificata perché le condizioni cambierebbero proprio alla vigilia della concretizzazione del progetto”.

Sulla vicenda, lo schieramento di centro-sinistra circoscrizionale ha anche presentato in modo compatto un Ordine del Giorno: “Con questo ODG – hanno aggiunto Deri e Ausilio – chiediamo una finestra temporale per posticipare l’entrata in vigore della delibera stessa, in modo da garantire ai progetti in corso d’opera e con atti amministrativi comunali già in essere la conclusione dell’iter di approvazione con l’attuale normativa”.