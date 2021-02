Festa privata a base di marijuana: denunciato uno studente di 22 anni

Auto della polizia in servizio (immagine di repertorio)

Musica a tutto volume e schiamazzi. Attorno alle 23.30 di mercoledì la polizia è intervenuta in via Camerana, dove era in coro un festino organizzato tra studenti.

All'interno dell'appartamento, gli agenti hanno trovato i cinque inquilini più un paio di amici ospiti. Il forte odore di marijuana proveniente da una delle stanze ha poi rivelato alle forze dell'ordine la presenza di una piccola serra domestica, con quattro piantine di circa 60 cm. Sequestrati anche un un ventilatore, due lampade, un deumidificatore, un bilancino di precisione, quattro flaconi di fertilizzante e un barattolino contenente quattro grammi di marijuana.

Il proprietario della sostanza, un italiano di 22 anni, è stato denunciato per violazione della legge sugli stupefacenti.