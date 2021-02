Post antisemita, il Pd chiede le dimissioni di Amore: "Sani questa ferita intollerabile"

Continua a risuonare forte l'eco del caso del post antisemita condiviso su Facebook da Monica Amore (M5S), poi rimosso e seguito da scuse ufficiali. Nel primo consiglio comunale, infatti, il Partito Democratico ha chiesto le dimissioni delle consigliera penstastellata.

"Abbiamo voluto attendere per vedere se ci sarebbe stata un'iniziativa spontanea da parte della consigliera o della Giunta: dal momento che non è così, esprimiamo la ferma condanna delle parole di Monica Amore e la invitiamo a valutare l'ipotesi di dimettersi per sanare questa ferita intollerabile" ha affermato il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo, interrotto e ammonito dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari.

La consigliera, almeno ufficialmente, non ha manifestato alcuna volontà di fare un passo indietro, nonostante la richiesta avanzata dalle minoranze.