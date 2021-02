Viabilità, chiuse la sp. 159 di Macello e la sp. 73 di Croce Serra

Per lavori di posa di una condotta principale della rete idrica lungo la Sp. 159 di Macello nel centro abitato del comune di Pinerolo (Fraz. Baudenasca) si rende necessario chiudere al transito la Sp. 159 di Macello dal Km. 3+130 al Km.3+425 per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso, residenti, e utenti di attività commerciali e artigianali, con deviazione del transito su percorso alternativo, dal 15 febbraio al 5 marzo 2021.

Per provvedere al taglio di piante ad alto fusto presenti lungo la Sp. 73 nel comune di Andrate che per la loro posizione e altezza potrebbero creare un potenziale pericolo in caso di caduta, si rende necessaria la sospensione della circolazione stradale dal km. 11+300 al Km.12+200, per tutti gli utenti dalle 8 alle 17 dal 15 al 19 febbraio 2021 con deviazione su idonei percorsi alternativi.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml