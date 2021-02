Il dubbio di Petrarulo: "Il nucleo antinfortunistica dei vigili urbani è sufficiente per rispondere a tutte le esigenze?"

Nella I CCP svoltasi il 12 febbraio scorso, è stata approfondita un’interpellanza della Circoscrizione IV avente ad oggetto “Auto disintegra un dehor, scampata strage in circoscrizione IV. La Polizia Municipale afferma di sentire l’ alito del conducente.. niente alcol test”.

Durante lo svolgimento di tale commissione, sono emerse considerazioni, osservazioni e interpretazioni diverse tra l’esposizione dell’accaduto da parte del Consigliere della Circoscrizione presentatore dell'interpellanza e quella del Commissario, referente per la Polizia Municipale, cosa che ha sollevato parecchi dubbi e perplessità nel Capogruppo Petrarulo (come ad esempio sulla tempistica di intervento sul posto dell’ incidente, la mancanza di evidenze di frenata sull’asfalto….).

Alcuni comportamenti del guidatore dell’ autovettura, secondo il Capogruppo Petrarulo avrebbero dovuto essere “approfonditi” per poter prevenire ed evitare incidenti gravi quali ad esempio quelli che accadono in altri casi non isolati per colpa di chi guida parlando al cellulare oppure messaggiando.

Il Capogruppo del Gruppo Consiliare Lista Sicurezza e Legalità verso Forza Italia, Raffaele Petrarulo, ha presentato un'interpellanza per chiedere alla Sindaca di sapere come sia composto il Nucleo Antinfortunistica della Polizia Municipale, quanti siano le pattuglie di tale nucleo operative nell'arco della giornata sul territorio cittadino, se queste pattuglie siano dotate di etilometro e test della saliva, quali siano le disposizioni in questo periodo di pandemia in merito all'accertamento di questo tipo di violazioni.

E ancora, come sia proceduta la rilevazione di incidenti gravi negli anni 2019 e 2020 e se sia stato previsto l'accompagnamento presso una struttura ospedaliera, quanti siano stati (sempre negli anni 2019 e 2020) gli incidenti refertati dal Nucleo Antinfortunistica (di questi quanti con feriti o deceduti) e infine quale sia la media della tempistica di intervento della chiamata all'arrivo della pattuglia, soprattutto per quel che riguarda gli incidenti gravi.