Sport |

Basket, Daniele Toscano taglia il traguardo delle 50 presenze con la Reale Mutua Torino

E' il primo giocatore del 'nuovo corso' a raggiungere questo risultato

Daniele Toscano taglia il traguardo delle 50 presenze con la Reale Mutua Basket Torino

Daniele Toscano, domenica a Piacenza, ha raggiunto il traguardo delle 50 presenze con la maglia della Reale Mutua Basket Torino, è il primo a farlo nella nostra giovane storia. L’ala, classe 1993, è arrivata l’estate scorsa in punta di piedi, facendo parlare per lui il campo, conquistando da subito pubblico e compagni. Il suo contributo spesso non va nelle statistiche, ma difesa, tuffi, palle deviate ed energia hanno un valore inestimabile all’interno del gruppo di coach Cavina. Complimenti “Dottor Barba”.

redazione

