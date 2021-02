Un 57enne investito in Paolo Veronese: la municipale cerca testimoni

Questa mattina, intorno alle 10, in via Paolo Veronese angolo via Lanzo, un cinquantasettenne è stato investito da un'auto.

Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi. Da una prima ricostruzione degli agenti sembrerebbe che il guidatore, percorrendo via Lanzo in direzione centro città, nell'effettuare una svolta a sinistra all'incrocio con via Veronese, abbia travolto l'uomo in prossimità dell'attraversamento pedonale semaforizzato.

Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni Bosco dove i sanitari hanno emesso un referto di prognosi riservata.