Non è uno scherzo di Carnevale: niente acqua potabile, domani chiuse due scuole a Nichelino

Domani, giovedì 18 febbraio, è il giorno del ritorno a scuola per gli studenti, dopo le vacanze di Carnevale. ma non sarà così per tutti. E non è uno scherzo. La dirigente dell'istituto comprensivo I di Nichelino ha informato i genitori degli alunni della primaria Manzoni e della secondaria De Amicis che i due plessi rimarranno chiusi per urgenti lavori Smat.

L'acqua potabile non sarà erogata e per tanto non ci sono le condizioni per aprire le scuole ai ragazzi. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Giampiero Tolardo nel pomeriggio di oggi: le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 19.

Qualche muso lungo tra i genitori, avvisati solo in extremis e costretti a trovare una soluzione d'emergenza, chiedendo (che ne ha la possibilità) aiuto a nonni o parenti vicini per tenere i bambini.