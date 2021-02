Metro sospesa, i torinesi prendono d’assalto i pullman: assembramenti alle fermate [FOTO]

Assembramenti alle fermate e un via vai frequente di bus sostitutivi: sono queste le conseguenze del servizio di metropolitana sospeso tra piazza Bernini e Porta Nuova.

Per il secondo giorno di fila, infatti, gran parte dei torinesi che utilizzavano la metro per recarsi a lavoro, a scuola o per effettuare commissioni, ha utilizzato i bus sostitutivi messi a disposizione da Gtt. Un afflusso che ha provocato micro-folle alle fermate, soprattutto in piazza Bernini e Porta Nuova, dove è stato necessario impiegare del personale dell’azienda di trasporti per regolare il flusso dei passeggeri.

Molti torinesi, peraltro, in assenza di una comunicazione in superficie, si sono recati sottoterra, in metropolitana, salvo scoprire del servizio sospeso dai monitor vicini ai tornelli elettronici. Tanti assembramenti al mattino, situazione migliore verso l’orario di punta serale quando Gtt ha messo a disposizione del servizio di trasporto pubblico un bus ogni 5 minuti circa. Uno sforzo che ha permesso di non creare assembramenti troppo evidenti, come invece è capitato al mattino.

Intanto, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria dei binari della linea 1 di metropolitana sono terminati. Questa notte si procederà alle prove previste dai regolamenti in modo da consentire la regolare apertura della intera linea da Fermi a Lingotto a partire da domani venerdì 19 febbraio alle ore 5,30.