La manutenzione della metropolitana è terminata: venerdì servizio regolare da Fermi a Lingotto

Dopo due giorni di treni fermi tra le stazioni Bernini e Porta Nuova, i tecnici hanno risolto i problemi e il servizio potrà tornare regolare su tutta la tratta già a partire da domani, venerdì 19 febbraio . Per il via libera definitivo, necessario svolgere le prove previste dai regolamenti, che verranno comunque effettuate questa notte, in modo da consentire l'apertura totale dell'intera linea, da Fermi a Lingotto, già alle 5:30 di domani .

In queste due giornate, Gtt aveva messo a disposizione dei passeggeri bus sostitutivi in superficie, che avevano in parte mitigato i disagi ma non erano riusciti a scongiurare del tutto assembramenti alle fermate.