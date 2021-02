Pont Canavese, al via i lavori per l'allargamento della Provinciale della "Val Soana"

Nuovo step di avanzamento lavori per la Sp. 47 della “Val Soana” a Pont Canavese. Sono infatti stati assegnati i lavori di adeguamento della sezione stradale: il tratto che attraversa l’abitato di Pont infatti è da considerarsi uno dei più critici delle valli Soana, in quanto a sezione estremamente ristretta. Il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia, e in particolare di quelli pesanti e più ingombranti, risulta pertanto estremamente pericoloso e richiede spesso lunghe manovre in retromarcia.

I lavori previsti costituiscono la prosecuzione del 1° lotto dei lavori di adeguamento della Sp. 47, per migliorare le condizioni di transitabilità e di sicurezza della viabilità di collegamento alla Valle Soana. Le prime opere, avviate a fine 2018, sono servite a demolire degli edifici, acquistati a suo tempo dal Comune di Pont con contributo dell’allora Provincia di Torino, proprio per consentirne l’abbattimento. Ora si tratta di allargare la sede stradale mediante la costruzione di opere di sostegno: in particolare, sarà edificato un muro, chiamato in gergo “berlinese", realizzato con micropali affiancati e successivamente rivestito con una facciata in pietra locale, e scogliere cementate di massi ciclopici. L’intervento sarà poi completato con nuove bitumature, installazione di barriere stradali di sicurezza e nuova segnaletica stradale.

L’importo dei lavori, affidati alla Icd-Impresa Costruzioni Deiro è pari a euro 290.000,00 di cui euro 15.166,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori è pari a 183 giorni naturali e consecutivi.