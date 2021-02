Come posso organizzare una festa in tutta sicurezza?

L'Albero delle Caramelle di via Carrera

La situazione che ci circonda richiede di prestare la massima attenzione e seguire i vari DPCM , ma la voglia di festeggiare c’è comunque nelle nostre famiglie.

All’Albero delle Caramelle hanno pensato a tutto e sapranno consigliarti al meglio per organizzare il tuo party con tutte le cautele necessarie.

Nel negozio potrai far tua ogni genere di prelibatezza.

Si parte con confetti, caramelle, torte di caramelle e si arriva a ogni genere di palloncini colorati, gadget, bomboniere, tovaglie, piatti e tovaglioli con grafiche e soggetti differenti.

Potrai allestire i tuoi party o le tue feste in famiglia per ogni ricorrenza e per qualsiasi età, dal più piccino al più anziano.

Richiedi un allestimento "su misura" per la ricorrenza che hai piacere di festeggiare, in linea con le normative e della sicurezza delle persone che saranno con te.

Ti piace creare e decorare le tue torte?

Con l’Albero delle Caramelle sei nel posto giusto perché trovi un ampio assortimento di ingredienti per la decorazione di torte e dolciumi.

Per informazioni:

L'Albero delle Caramelle

Via Valentino Carrera 2, Torino

Telefono: 391 3896635

Orari:

domenica Chiuso

lunedì Chiuso

martedì 10–12:30, 15:30–19

mercoledì 10–12:30, 15:30–19

giovedì 10–12:30, 15:30–19

venerdì 10–12:30, 15:30–19

sabato 10–12:30, 15:30–19

Pagina Facebook: http://bit.ly/3k3dKst