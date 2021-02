Caso Zacà a Moncalieri, il segretario della Lega Molinari ascoltato in Procura

caso Zacà, il segretario della Lega Molinari ascoltato in Procura

Nuova puntata del caso Zacà, l'ex capogruppo di Forza Italia a Moncalieri, passato nelle file della Lega in estate, prima escluso e poi riammesso (dopo aver vinto il ricorso al Consiglio di Stato) nelle liste elettorali per il voto amministrativo dello scorso settembre, che ha visto la riconferma del sindaco Paolo Montagna.

Dopo che all'inizio della settimana scorsa era stato ascoltato in Procura il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo, oggi è stato il turno del segretario della Lega Riccardo Molinari. "Abbiamo spiegato come si sono svolti i fatti. La nostra ricostruzione trova pieni riscontri nei documenti già presenti negli atti e in quelli che abbiamo prodotto noi stessi": è stato il commento dell'avvocato Luca Gastini, che ha assistito il parlamentare del Carroccio.

Molinari è coinvolto in un procedimento che lo vede indagato per violazione della legge del 1960 in materia elettorale assieme a Zangrillo.