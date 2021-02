Borgo Dora, dopo le polemiche sulle vie di accesso arriva un esposto in Procura

Non accennano a placarsi i botta e risposta a seguito del principio di incendio che, nel pomeriggio di domenica, ha riportato a galla la problematica dell'accesso dei mezzi di soccorso alle vie di Borgo Dora. Dopo la risposta di ieri da parte di Comune e Circoscrizione 7, infatti, sulla vicenda è arrivato un esposto in Procura.

Curatella: “Planimetrie valide solo sulla carta”

A presentarlo è stato il consigliere comunale di Azione Aldo Curatella, autore di un sopralluogo sul posto nella giornata di mercoledì: “I progetti - ha dichiarato Curatella - si realizzano valutando gli aspetti critici sul territorio e non solo sulla carta. Nella planimetria fornita da Lapietra e Deri non vengono riportati tutti gli oggetti che limitano gli spazi a disposizione come, ad esempio, i pali della segnaletica che riducono il raggio di sterzata o i banchi presenti nei giorni di mercato. Le distanze, inoltre, sono solo teoriche: i 7 metri di larghezza indicati per via Lanino sono in realtà 3”.

Garanzie di sicurezza ai cittadini

La decisione di presentare l'esposto è arrivata proprio in base a queste premesse: “Mi interessa – ha aggiunto l'esponente di Azione – che ai cittadini vengano date garanzie di sicurezza per evitare eventi ben più gravi: alla Procura ho inviato tutta la documentazione a mia disposizione con l'obiettivo di verificare se su questo intervento siano state fatte tutte le opportune valutazioni e comunicazioni".

"Le sperimentazioni e le pedonalizzazioni sono fondamentali ma vanno realizzate con tutti gli accorgimenti necessari”, ha concluso Curatella.