'Ndrangheta, la Dia sequestra beni per 4 milioni di euro a un commercialista

Sono 38 le proprietà messe sotto sequestro dalla Dia (direzione investigativa antimafia) insieme ad altri beni per un totale di 4 milioni di euro, ai danni di un commercialista torinese di 77 anni accusato di aver favorito la criminalità organizzata nel reimpiego di capitali e risorse economiche. Tra le strutture cui sono stati posti i sigilli, c'è anche uno noto agriturismo.

Si tratta di un'operazione nell'ambito dell'inchiesta Pioneer. L'uomo, già condannato in passato per alcune situazioni simili, avrebbe facilitato le attività di riciclaggio di denaro messe in atto da altri due indagati, accusati di aver favorito la cosca Spagnolo.

Il sistema di riciclaggio, nonostante dichiarazioni dei redditi decisamente inferiori al tenore di vita sostenuto, coinvolgeva molte persone (molti famigliari) in un territorio che oltre al Piemonte coinvolge anche Liguria, Puglia, Calabria e valle d'Aosta.