Sul portale online di Liguritio Prodotti Tipici tutto il meglio dei sapori della Liguria direttamente a casa vostra

Con una superficie di poco più di 5400 km2 la Liguria è suddivisa tra costa ed entroterra da 4 province e 300 giorni di sole all'anno. Su questo territorio suggestivo i prodotti tipici della cucina ligure godono di buone condizioni di crescita. Qui infatti, si può trovare il carattere tipico dei prodotti locali come il basilico, i carciofi, l'aglio, le olive taggiasche e sua maestà l'olio d'oliva, che danno vita al pesto genovese, al patè d'olive, al patè di carciofi, ai pomodori secchi sott'olio e molto altro ancora.

Il ponente ligure ed in particolare la zona di Andora, nonostante il territorio non sia sempre pianeggiante, rappresenta il luogo ideale per coltivare la terra. A volte argilloso, a volte calcareo, il terreno si addice ad accogliere dei prodotti eccezionali riconosciuti come sani e buoni per la nostra salute.

L'oliva, l'orgoglio di questo territorio

L'oliva è un emblema per questa zona, un elemento inseparabile della cucina mediterranea, la consumiamo tutto l'anno sotto forma di olio d'oliva, ovviamente anche nella sua forma originale, come ingrediente per le insalate, per la carne per le focacce o la pizza, di accompagnamento negli aperitivi e così via.

L'olio, un ingrediente indispensabile della cucina ligure

L'olio conferisce alla cucina ligure un'identità molto speciale. Accompagnato dal timo selvatico, dal rosmarino, dall'origano, dalla salvia e dalla maggiorana rappresenta un condimento completo e indispensabile per la preparazione di piatti tipicamente liguri.

Il vino

Non dimentichiamo poi i vini, un’altra grande tipicità simbolo della Liguria: a partire dal Pigato fino ad arrivare al Vermentino, al Rossese, all'Ormeasco e così via. I vitigni liguri nonostante siano ubicati a volte su terreni scoscesi o a terrazze godono di un clima unico e mite quasi tutto l'anno.

Grazie a tutta questa ricchezza di fattori, ogni zona ligure custodisce tipicità e sapori che la contraddistingue. Sul sito dell'azienda andorese Liguritio potrete acquistare i migliori prodotti tipici della liguria.