Appendino al cantiere ex Moi: "Non mi sembra vero: si chiude una ferita aperta per Torino"

Sono stati luoghi "olimpici", poi caduti in abbandono e diventati oggetto di occupazioni abusive da parte di tantissimi disperati costretti a vivere ai margini della legge e della società. Quindi è arrivato lo sgombero, infine - e siamo ai giorni nostri - i lavori per il ripristino e la riqualificazione.

Tutto questo è l'ex Moi, territorio di polemiche e scontri (soprattutto politici) in zona Lingotto. Ma che negli anni è stato anche cornice di un omicidio e di alcuni episodi di violenza. Questa mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha voluto fare visita al cantiere, per toccare con mano cosa sta succedendo e come sta cambiando un pezzo di città da sempre sotto i riflettori.

"A me quasi non sembra vero - dice la prima cittadina in un video diffuso sul suo profilo Facebook -. Fino al giorno del nostro insediamento qui c'era la più grande occupazione abusiva d'Europa. Un luogo abbandonato a se stesso per anni dove si era alimentata una situazione di degrado e disagio, tanto per gli occupanti quanto per i residenti del quartiere, che non poteva più essere tollerata".