Chiusa una macelleria "da incubo" a San Salvario: scoperti 84 chili di cibo conservati male

Una macelleria "da incubo" in via Saluzzo . Ma invece di essere un format televisivo, è ciò che si sono trovati davanti agli occhi - venerdì mattina - gli agenti del Commissariato Barriera Nizza insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario e dell’ASLTO1 - S.I.A.N. e VETERINARIA.

Nella cella frigorifera, nel congelatore a pozzetto e nelle celle refrigerate sotto il bancone è stata riscontrata una diffusa sporcizia con alimenti conservati gli uni accanto agli altri, senza le dovute precauzioni d'igiene. Nella cella frigorifera, per esempio, gli agenti hanno trovato diverse carni riposte in buste e cartoni non idonei alla conservazione degli alimenti o protette da carte sporche. Nella stessa sono stati anche trovati due secchi contenenti trippa e manzo, a mollo nell’acqua e che emanavano odori nauseabondi di merce in stato di putrefazione.