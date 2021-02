Covid, anche a Chieri hanno preso il via le vaccinazioni agli over 80

Questa mattina anche a Chieri ha preso il via la somministrazione dei vaccini anti-Covid19 alle persone con almeno 80 anni di età.



"Ho voluto presenziare al punto vaccinale allestito in Sala della Conceria, perché questa fase della campagna vaccinale è davvero di importanza cruciale, deve segnare una svolta nella lotta alla pandemia, mettendo al sicuro le persone più fragili. Ringrazio per l’impegno il Direttore Generale Massimo Uberti e tutto il personale sanitario dell’AslTO5 e i medici di famiglia, che stanno raccogliendo le adesioni dei loro pazienti più anziani", dichiara il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero.



"Nei giorni scorsi ho scritto al Commissario Straordinario Vincenzo Coccolo, sollecitando l’inserimento prioritario nel Piano vaccinale Covid 19 della Regione Piemonte anche delle persone con disabilità e dei loro caregivers. È un’istanza avanzata dalle associazioni e dalle comunità alloggio del territorio, che deve essere accolta urgentemente, allo scopo di proteggere i soggetti più fragili sia le persone che le assistono in modo continuativo, poiché in caso di positività del virus di uno dei due, le persone non autosufficienti si ritroverebbero senza assistenza, con ripercussioni di natura sanitaria e psicologica".