Sicurezza, giro di vite della Polfer nelle stazioni del Piemonte: a Porta Susa denunciato uno svizzero per droga

E' di 18 indagati su 4.814 persone controllate (di cui mille con precedenti di polizia) e l'impegno di 261 pattuglie impegnate nelle stazioni e 10 in abiti civili per attività antiborseggio, il bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria in Piemonte e Valle d'Aosta nell'ultima settimana. In particolare, sono stati i 77 i servizi di vigilanza a bordo di 178 treni, mentre sono stati 22 i servizi lungo linea e 32 quelli di ordine pubblico.