Moncalieri, "Da casa con" Laura Pompeo festeggia le prime 100 puntate

Una iniziativa nata quasi per gioco, durante il primo lockdown, è diventato un appuntamento fisso capace di raggiungere numeri strepistosi. Facendo diventare l'ideatrice, l'assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo, un autentico fenomeno social.

Festeggia le prime 100 puntate la rubrica online "Da casa con", gli incontri in diretta facebook con figure rappresentative di ambiti diversi - che raccontano la loro esperienza in un tempo incerto e ci aiutano a guardare al futuro con spirito propositivo - erano iniziati nell’aprile 2020. "L’isolamento a cui siamo stati costretti durante il lockdown aveva messo in pausa le relazioni sociali in presenza. Abbiamo toccato la precarietà dell’esistenza, che può irrompere da un momento all’altro, e la fragilità, come condizione costitutiva dell’essere umano; e abbiamo imparato che non possiamo farcela senza l’aiuto dell’altro", ha detto Laura Pompeo, ricordando come tutto aveva preso origine.

“La necessità di rimanere in contatto, ma anche l’esigenza di condividere cosa ci stava facendo provare l’emergenza sanitaria, mi ha fatto pensare a delle conversazioni virtuali informali, delle chiacchierate in diretta sui social: ho cercato di attivare risposte positive a una situazione così negativa”, ha aggiunto l'assessore alla Cultura di Moncalieri.

Ne è venuto fuori un vero e proprio format, con personaggi noti, dalla cultura all'economia, dalla politica allo spettacolo, riferimenti nel proprio settore di attività, che hanno raccontato come stavano vivendo a livello, personale e professionale, l’emergenza sanitaria e l’isolamento. "Si tratta di una serie che è andata (e andrà) avanti anche dopo i mesi di clausura, che ne erano stati l’input, grazie anche all’immediato e consistente coinvolgimento di pubblico (oggi circa un milione di visualizzazioni)", ha annunciato Laura Pompeo.

"Ho incontrato – e fatto incontrare a migliaia di amici da casa - figure rappresentative di ambiti diversi, dal livello locale all’internazionale, che ci potessero raccontare la propria esperienza in questo tempo surreale e aiutare a guardare al futuro con spirito propositivo”, ha spiegato. “Ho creato un appuntamento (anche 4 volte alla settimana; ora bisettimanale) che è anche un osservatorio sulla realtà”.

E così “Da casa con” è passata… di casa in casa, coinvolgendo migliaia di persone su Facebook, con una diretta di circa mezz’ora in cui si incontra e si conosce il profilo di ciascun personaggio: è una conversazione a cuore aperto, in cui l’ospite, dalla propria abitazione, permette di conoscere anche il lato meno noto al pubblico.

La prima puntata ha avuto come ospite l’attrice, scrittrice e regista Sara D’Amario, con la quale Laura Pompeo ha voluto celebrare sabato in modo speciale la 100esima puntata, ringraziando i 100 ospiti con un video ad hoc e tutti gli affezionati amici e amiche. Mercoledì 24 febbraio, sempre alle ore 19, si prosegue con il Procuratore e scrittore Giorgio Vitari. Perché la regina dei social non intende certo fermarsi ora, ma puntare a nuovi traguardi.

Facebook: Laura Pompeo

Youtube Laura Pompeo

Sito: www.laurapompeo.it