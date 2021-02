Stop della metro, polemiche sugli assembramenti alle fermate: "Abbiamo mezzi per le emergenze?"

Torna a far discutere l'interruzione del servizio della metropolitana di mercoledì 17 febbraio per un intervento di manutenzione urgente e non rimandabile.

A puntare il dito contro la gestione della situazione, la consigliera Federica Scanderebech (Forza Italia): "In un periodo così delicato non ho apprezzato le immagini che abbiamo visto alle fermate sostitutive, con la folla accalcata". "Mi chiedo - ha proseguito Scanderebech - come stiamo affrontando le emergenze, se abbiamo i mezzi supplementari per saperle fronteggiare. È passata invece una brutta immagine della Città: dobbiamo prevedere mezzi sostitutivi adeguati come non è stato fatto in questo caso".