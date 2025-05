Più sicurezza per i pedoni sulla provinciale 184 in uscita da Sangano

Il Comune di Sangano intende richiedere l’intervento della Direzione azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana di Torino per la progettazione di un intervento sulla Strada Provinciale 184 che consenta il collegamento tra il centro abitato e la pista ciclopedonale lungo il torrente Sangone. L'obiettivo è la messa in sicurezza dei pedoni che al momento, in assenza di una banchina laterale, transitano nella corsia riservata ai mezzi motorizzati per circa 1 km. Il Sindaco Alessandro Merletti e l’assessore comunale alla viabilità, Marco Mattioli, ne hanno parlato con il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo lunedì 19 maggio, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”.

Trattandosi di un tratto stradale fuori dal centro abitato, per cui un eventuale percorso ciclopedonale dovrebbe essere realizzato o in sede propria o in adiacenza alla strada ma protetto da barriere di sicurezza, l’ipotesi esaminata nel corso della riunione è quella di un allargamento della sede stradale, con la realizzazione di una banchina asfaltata. Il Codice della Strada prevede infatti in casi di assenza di marciapiedi i pedoni transitino sulla banchina. Le risorse per la realizzazione della banchina o del percorso ciclopedonale verrebbero in parte garantite dal Comune e per la restante parte dovrebbero essere reperite attraverso la partecipazione a bandi regionali. Comune di Sangano e Città metropolitana di Torino hanno anche iniziato un confronto sui possibili accorgimenti per limitare la velocità dei veicoli a motore in transito sul tratto della Provinciale 184 in questione, sia in termini di miglioramento della segnaletica che di dispositivi di rallentamento come le bande rumorose.

L’amministrazione comunale ha inoltre posto l'attenzione sulla necessità di realizzare una bretella di collegamento fra la Statale 589 e la Provinciale 184, compresa la rotatoria sulla SP 184, già da tempo prevista negli strumenti di programmazione urbanistica comunale e sovracomunale, ovvero il Piano Regolatore del Comune di Sangano, il Piano Territoriale Generale Metropolitano e il DUP della Regione Piemonte. La bretella consentirebbe un netto miglioramento della circolazione e della sicurezza nel centro abitato.