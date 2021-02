Reperite due aule in più per il prossimo anno scolastico al Majorana di Moncalieri

Sono due le aule individuate dai tecnici dell’edilizia scolastica della Città metropolitana in aggiunta a quelle già destinate all’attività didattica all’interno dell’Istituto scolastico Majorana di Moncalieri, che fanno salire così da 53 a 55 gli spazi per le classi di studenti in vista dell’anno scolastico 2021-2022.

Dopo la segnalazione effettuata nei giorni scorsi dalla dirigentescolastica del Majorana Rosa Anna Landi di una cinquantina di iscrizioni respinte in vista dell’anno scolastico 2021-2022 per carenza di aule, il consigliere metropolitano con delega all’edilizia scolastica Fabio Bianco ha subito fatto un sopralluogo nell’istituto scolastico al termine del quale sono stati individuati due spazi nella sede principale di via Ada Negri: il primo dove in precedenza era collocato il laboratorio linguistico (sostituito dal nuovo laboratorio informatico, che troverà posto nel seminterrato) e il secondo dove prima erano collocate delle attrezzature sportive (anch’esse trasferite in altro ambiente).

“La soluzione che avevamo studiato avrebbe risolto il problema senza respingere nessun ragazzo” commenta il consigliere Bianco, “poi ci è stato comunicato che le iscrizioni in esubero sono state totalmente riassorbite da altri istituti scolastici del territorio. Ci rallegriamo che in ogni caso le criticità che erano venute a crearsi siano state appianate”.