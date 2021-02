Spaccio, le "Iene" a Torino per un'inchiesta sul "Triangolo del crack" in Barriera di Milano [VIDEO]

Nota per lo spaccio di droga, la zona di Torino tra via Montanaro, corso Palermo e largo Giulio Cesare diventa "Triangolo del crack" in un servizio in onda stasera su Italia Uno durante la trasmissione televisiva "Le Iene".

L'inviato Luigi Pelazza, con una telecamera nascosta, si è infiltrato - grazie alla collaborazione di due complici - nel mondo che ruota intorno allo spaccio della droga, nel cuore del quartiere Barriera di Milano. Un racconto della disperazione con protagonista il crack, cocaina pura al 100% ma molto più dannosa, su cui ruota lo spaccio notturno di quella zona.

Qui un estratto del video in onda stasera: