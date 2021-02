Da lunedì il Piemonte torna in zona arancione. Cirio: "Stavolta i ristori siano immediati"

Adesso è ufficiale: da lunedì 1° marzo il Piemonte torna in zona arancione. Lo ha comunicato, alle 20 di stasera, il Presidente Alberto Cirio. "Il ministro Roberto Speranza mi ha appena comunicato che in base ai dati del Report settimanale, validato oggi dal CTS e dal Ministero della Salute, il Piemonte passerà in zona arancione".