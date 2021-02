Iniziati i lavori di riqualificazione dell'area giochi di piazza Mattirolo

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area giochi del giardino di piazza Mattirolo, nel quartiere Madonna di Campagna. L'intervento - proposto dall'assessore al Verde Alberto Unia e concordato con la Circoscrizione 5 - verrà completato in tre settimane e restituirà alla cittadinanza e ai bambini uno spazio rinnovato, più sicuro e accessibile.

La riqualificazione è realizzata grazie ad una sponsorizzazione di Iren, in continuità con interventi analoghi sponsorizzati dall'azienda nel 2019 e 2020 nelle aree gioco dei grandi parchi cittadini. In questi giorni si è già provveduto a rimuovere il gioco combinato grande, non più utilizzabile. La prossima settimana, grazie ad un'impresa specializzata, verrà posizionato un nuovo gioco combinato di dimensioni più contenute, con la posa di nuova pavimentazione antitrauma.

In seguito si opererà sulle altre attrezzature presenti, che verranno riparate e ripristinate con la sostituzione delle parti danneggiate e la verniciatura dei pannelli. In queste operazioni saranno utilizzati esclusivamente ricambi originali, così come previsto dalla normativa tecnica vigente UNI EN 1176 ed UNI EN 1177.

"La Città in questi anni ha riservato particolare attenzione alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle sue aree gioco” - ha dichiarato l’assessore Alberto Unia - Questo intervento di sponsorizzazione di IREN, che ringrazio, si aggiunge ad altri analoghi effettuati negli anni passati e alle riqualificazioni tuttora in corso: quelle previste da AxTO, i lavori in via Troya, in via Revello e alle Vele di Bertolla. Altre importanti interventi sono stati già progettati e partiranno nei prossimi mesi, come la riqualificazione dei giardini di piazza Nazario Sauro, di via Challant, il giardino Carmelo Gamuzza tra via Terni e via Forlì e il giardino Nicholas Green di corso Salvemini”.

“Accogliamo con soddisfazione questo intervento di riqualificazione, da tempo concordato e condiviso con l’assessore Unia e realizzato con il contributo di Iren - ha dichiarato il Presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello - che risolve in modo definitivo una problematica segnalata dalle tante famiglie che frequentano l'area giochi”.