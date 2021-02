Grave incidente sulla Torino-Milano: c'è una vittima

C'è una vittima nel grave incidente stradale avvenuto stamattina poco dopo le 10 sull'autostrada Torino-Milano, al chilometro 20, in direzione del capoluogo lombardo, dopo lo svincolo per Chivasso est.

L'incidente ha coinvolto un camion e un furgone, con una persona che è deceduta sul colpo: si tratta di un autotrasportatore di 59 anni, Felice Zanda di Mazzè, comune del chivassese. E' rimasta ferita (in modo non grave) anche la suora di Cinisello Balsamo che guidava il furgone Reanult che si è scontrato con il camion. Sul posto la polizia stradale, che sta cercando di ricostruire la dinamica. L'autostrada in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento dei soccorritori.

Nel tratto si sono registrati chilometri di coda.