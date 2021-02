Santa Rita, chiuso per 5 giorni un bar per mancato rispetto delle norme anti-Covid

Mercoledì mattina, personale del Commissariato San Secondo insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ha effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area di giurisdizione.

Durante l’attività, una caffetteria di via Monfalcone ha subito la chiusura provvisoria per 5 giorni per il mancato rispetto delle norme per il contenimento del contagio da covid19. Il titolare è stato sanzionato per 400 euro. L'esercente è stato anche denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme antincendio. Gli agenti hanno accertato che l’estintore a polvere presente nel bar non era mai stato revisionato, l’ultima manutenzione si riferita al 2012.

Un italiano di 55 anni, invece, è stato denunciato in stato di libertà dopo essere stato controllato in corso Sebastopoli. L'uomo è stato deferito per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro a causa di una mancata confisca di un autoveicolo da parte dell’autorità competente per l’irreperibilità del mezzo nel luogo di custodia.