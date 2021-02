Torino: individuato dalla Polizia di Stato autore di un furto in gastronomia

Era stato immortalato lo scorso 16 Febbraio dalle telecamere di video sorveglianza di un locale mentre trafugava una coscia di prosciutto crudo di ben 4 kg da una cella frigorifera.

L’uomo, dell’apparente età di 55/60 anni, si era introdotto passando dal cortile dello stabile, su cui dà il deposito con le celle frigorifere dell’esercizio commerciale. Lo scorso martedì pomeriggio, il titolare del locale ha visto un uomo corrispondente a quello ripreso nelle immagini e pertanto si è rivolto al Numero Unico 112. Personale del Comm.to Mirafiori è giunto sul posto e ha identificato l’intruso, un sessantunenne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di circa 5 cm. Pertanto, è stato denunciato per il furto in trascorsa flagranza e per il possesso ingiustificato del coltello, debitamente sequestrato a suo carico.