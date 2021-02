Comunali Torino, anche il centrodestra vuole far scendere in campo Marchisio

Dopo il centrosinistra, anche il centrodestra prova ad arruolare tra le sue file Claudio Marchisio per le Comunali di Torino. L'endorsement a favore dell'ex centrocampista della Juve, che l'altro giorno durante una conferenza stampa ha dichiarato "Se ci fosse bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città di Torino e per il Piemonte sarei il primo ad esserci", arriva direttamente dal candidato sindaco Paolo Damilano.

"Quando abbiamo lanciato il progetto TorinoBellissima - scrive su Facebook - abbiamo fatto un appello a tutte le energie positive della città. L’obiettivo era di scendere in campo al fianco delle istituzioni per trovare insieme idee e progetti per uscire più forti da questa guerra".

"L’intenzione di Claudio Marchisio - prosegue l'imprenditore - di scendere in campo va esattamente in questa direzione". Per Damilano si tratta di un "segnale forte che c’è una Torino civica e non politica che ha a cuore il bene della città ed è pronta a impegnarsi".

L'eventuale decisione di candidarsi dell'ex calciatore "non può che trovare il plauso di Torino Bellissima e di tutti quelli che pensano che in questo momento la città che lavora, produce, pensa e progetta non può più lasciare sola la politica" conclude l'imprenditore.