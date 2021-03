Una nuova illuminazione per l'opera "La Totalità" di Costas Varotsos al giardino Grosa

nuova illuminazione per l'opera "La Totalità" di Costas Varotsos al giardino Grosa

Da oggi è accesa la nuova illuminazione dell’opera “La Totalità” del Maestro Costas Varotsos, ultimo tassello del progetto artistico e dei lavori di ricollocamento della scultura nella sua nuova sede all’interno del Giardino Grosa, zona verde a fianco al grattacielo Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra.

Realizzata da Iren e dal manutentore CBRE utilizzando luci di ultima generazione a led per il risparmio energetico Zumtobel, l’illuminazione posta alla base della collinetta di verde su cui sorge la scultura contribuisce a valorizzare ulteriormente l’opera costituita da lastre di vetro sovrapposte poggiate su una struttura metallica e fissate tra loro con materiale siliconico, con l’obiettivo di renderla maggiormente visibile e fruibile al pubblico anche nelle ore serali.

Nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto tra Città di Torino, Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e Intesa Sanpaolo per la realizzazione dell’opera “La Totalità”, è previsto anche un piano di manutenzione sostenuto dalla Banca per conservare nel tempo le caratteristiche, la funzionalità, l’efficienza e il valore della scultura, restituita in una nuova veste alla città.