Cerca di rubare capi di abbigliamento ma viene scoperto: 16enne pluripregiudicato arrestato

Sono entrati in uno store di articoli sportivi in via Lagrange intorno all’ora di pranzo di lunedì ed hanno approfittato dell’affluenza del momento per sottrarre diversi capi di abbigliamento ed alcuni integratori.

Solo uno dei tre ragazzi è stato fermato con la refurtiva completamente indossata mentre gli altri due sono riusciti ad abbandonare il locale commerciale attraverso un’uscita di sicurezza con una parte del bottino.



Il giovane fermato, un 16enne originario del Marocco, è stato infatti notato mentre prelevava un pantalone di tuta dallo scaffale e danneggiava l’antitaccheggio per poi dirigersi verso una cabina di prova. Il ragazzo è stato seguito e fermato mentre calzava il pantalone sotto al suo. Forse quello sarebbe stato l’ultimo capo del nuovo guardaroba di tendenza dato che era vestito completamente a strati, aveva persino indossato un altro berretto da baseball sotto il suo ed aveva svuotato nelle tasche due confezioni intere di integratori per lo sport.

Si trattava di quasi tutti capi firmati per un valore complessivo di oltre 350 euro. All’interno del camerino c’erano diverse placche antitaccheggio danneggiate, etichette di capi di vestiario staccate e le due boccette di integratori prive di contenuto.

Il ragazzo non è nuovo a tali episodi: con ben quattro alias, lo scorso gennaio era stato arrestato per furto aggravato e denunciato a febbraio per furto con destrezza. Sottoposto lo scorso gennaio ad accertamento sanitario sull’età anagrafica a seguito di arresto per furto e data la sua minore età era stato collocato in comunità. Il minore è stato arrestato dagli agenti delle volanti per tentato furto aggravato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni avendo colpito ripetutamente gli agenti con calci ed avendo sferrato ad uno di loro una testata durante il trasferimento presso gli uffici di Polizia.