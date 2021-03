Gtt punta sul green, bandita gara per 102 nuovi autobus a metano

Nuovo bando di gara di Gtt per la fornitura di 102 autobus a metano destinati al trasporto urbano a Torino e nei comuni limitrofi. Si tratta, nello specifico, di 52 a mezzi da 12 metri e 50 da 18 metri.

La base di gara è di 43 milioni 750 mila euro e sarà finanziata per il 66% dalla Regione Piemonte, grazie alle risorse stanziate nell’ambito del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, che verranno rese disponibili nel triennio 2021-2023.

A breve sarà pubblicato un secondo bando per 50 nuovi autobus da 12 metri per il servizio extraurbano ad alimentazione tradizionale.GTT prosegue così il rinnovo del parco bus, in direzione di una flotta sempre più eco-compatibile: i 152 veicoli nuovi si andranno progressivamente ad aggiungere ai 211 autobus di ultima generazione già immessi in servizio negli ultimi due anni e ai 100 mezzi elettrici, di cui 50 in consegna a partire dal prossimo aprile. In totale saranno quindi 463 i pullman di recente acquisizione che porteranno ad un parco rinnovato al 60%.Questi investimenti si uniscono a quelli sui 70 nuovi tram Hitachi Rail, suddivisi in due tranche e con consegna progressiva a partire dal 2022.