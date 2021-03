“La scuola non è il virus”, cartelloni per le lezioni in presenza alla 'Muratori' di Vanchiglia

cartelloni per le lezioni in presenza alla 'Muratori' di Vanchiglia

“La scuola non è il virus”: il messaggio, forte e chiaro, è arrivato dalla primaria 'Muratori' di via Manin, al confine tra i quartieri Vanchiglia e Vanchiglietta.

Insegnanti e bambini, nel pomeriggio di giovedì, hanno infatti appeso sulla recinzione esterna dell'istituto alcuni cartelloni con disegni e pensieri esemplificativi del disappunto provato per un'eventuale stop alle lezioni in presenza a causa della preannunciata terza ondata di pandemia.

La delusione dei bambini

Tra le righe delle tante frasi impresse su carta da alunne e alunni è possibile denotare tutta la preoccupazione di chi non vuole rivivere le privazioni del primo lockdown datato marzo 2020: “A me dispiace non venire a scuola” ha scritto Marco della 1°B. “Io voglio stare a scuola perché voglio stare con gli amici e le maestre” ha confessato invece Idriss della 2°A. E ancora: “Vogliamo che la scuola rimanga aperta” ha dichiarato apertamente Lavinia della 3°B. E la stessa 3°B ha citato Malcolm X adattandolo alle contingenze: “La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo in presenza” si legge.

Le preoccupazioni dei genitori

A esprimere perplessità per una situazione che rischia di creare molte difficoltà sono anche i genitori: “Chiudere le scuole – sottolineano - creerà inevitabilmente disagi di tipo organizzativo e gestionale alle famiglie. Non tutti hanno la possibilità di poter lavorare da casa e, se anche fosse, sarebbero costretti ai salti mortali per seguire il proprio figlio durante le lezioni a distanza in orario lavorativo. I bambini della scuola primaria, infatti, hanno bisogno di una figura che li affianchi non solo sotto l'aspetto tecnico ma spesso anche sotto quello didattico e non tutti riescono a farlo perché hanno più figli da seguire simultaneamente. Per molti, inoltre, c'è la difficoltà nel dotarsi di supporti multimediali o tecnologie adeguate”.

La preoccupazione maggiore, però, riguarda i più piccoli: “Per loro – concludono – non poter frequentare le lezioni in presenza rappresenta un vero e proprio dramma. La scuola non è solo leggere e scrivere. La scuola è comunicare, socializzare, condividere, crescere. Chiudere le scuole è negare tutto questo”.