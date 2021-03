No Tav: giuristi e mondo della cultura chiedono la scarcerazione della portavoce Dana Lauriola

L’attivista è in carcere dal 17 settembre scorso, in esecuzione di una condanna a due anni di reclusione per il reato di violenza privata. i fatti risalgono a nove anni fa e si riferiscono a una manifestazione di protesta in Val di Susa, dove l’agricoltore Luca Abbà, in segno di protesta, si era arrampicato in un traliccio dell’alta tensione venendo folgorato e rimanendo gravemente ferito. La manifestazione si concluse con il blocco dei caselli di accesso all’autostrada Torino-Bardonecchia. “Non entriamo nel merito della qualificazione giuridica dei fatti e di altri aspetti inerenti la ritenuta responsabilità di Dana e la concezione del concorso di persone nel reato sottesa alla condanna - scrivono i No Tav - ma denunciamo, da un lato, l’evidente sproporzione tra i fatti e la pena e, dall’altro, la sorprendete anomalia della mancata concessione di una misura alternativa al carcere, pur consentita dalla legge e coerente con le condizioni soggettive di Dana. Il nostro stupore e la nostra preoccupazione, poi, aumentano guardando alle motivazioni con cui l’istanza di misura alternativa è stata respinta: Dana non può beneficiare della pena alternativa e, quindi, merita il carcere per aver tenuto fermi i propri “ideali politici” e la propria opposizione al Tav e perché abita nella valle in cui ci sono i suoi affetti, i suoi interessi, i suoi compagni di vita e di militanza. Percepiamo la carcerazione di Dana come una grave ingiustizia sul piano personale e come un pesante attacco alla libertà di tutti di manifestare ed esprimere le proprie idee e di dissentire da scelte politiche ritenute sbagliate e dannose”.

I 212 firmatari dell’appello

Maria Luisa Boccia (Centro per la Riforma dello Stato), Daniela Dioguardi (Udipalermo), Ketty Giannilivigni (Udipalermo), Franco Ippolito (Fondazione Basso), Livio Pepino (Volere la luna, Edizioni Gruppo Abele), Tamar Pitch (Università di Perugia), Grazia Zuffa (Società della ragione), Alessandra Algostino (Università di Torino), Stefano Anastasia (Università di Perugia), Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza), Letizia Battaglia (fotografa), Mauro Biani (vignettista), Alessandra Bocchetti (saggista), Luciana Castellina (politica e scrittrice), Franco Corleone (già sottosegretario alla Giustizia), Maura Cossutta (Casa internazionale delle donne), Maria Rosa Cutrufelli (scrittrice), Teresa Degenhardt (Queen’s University, Belfast, Studi sulla Questione criminale), Giuseppe De Marzo (Libera – Rete dei Numeri Pari), Ida Dominijanni (filosofa e giornalista), Claudio Fava (presidente Commissione antimafia Regione Sicilia), Lorenzo Fazio (direttore editoriale casa editrice Chiarelettere), Luigi Ferrajoli (Università di Roma3), Angelo Ficarra (Anpi, Palermo), Marcello Fois (scrittore), Maria Grazia Giammarinaro (magistrata), Elisabetta Grande (Università del Piemonte orientale), Sabina Guzzanti (attrice e regista), Loredana Lipperini (giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica), Luigi Manconi (A Buon Diritto), Lea Melandri (saggista), Luca Mercalli (climatologo e giornalista scientifico), Paolo Mondani (giornalista), Tomaso Montanari (Università per stranieri di Siena), Michela Murgia (scrittrice), Francesco Pallante (Università di Torino), Giovanni Palombarini (già magistrato), Valeria Parrella (scrittrice), Mariella Pasinati (Udipalermo), Valentina Pazé (Università di Torino), Marco Revelli (Università del Piemonte orientale), Maria Concetta Sala (Udipalermo, Palermo), Giorgia Serughetti (filosofa politica), Evelina Santangelo (scrittrice), Vincenzo Scalia (Università di Winchester, Studi sulla Questione criminale), Anita Sonego (presidente Casa delle donne Milano)

47) Armando Sorrentino (avvocato), Sergio Staino (vignettista), Vittorio Teresi (già magistrato), Chiara Valerio (scrittrice), Simone Furzi (ricercatore), Laura Cima (ecofemminista), Alberto Castiglione (regista), Alessandra Sarchi (scrittrice), Helena Janeczeck (scrittrice), Teresa Ciabatti (scrittrice), Rossella Milone (scrittrice), Caterina Bonvicini (scrittrice), Hamid Ziarati, scrittore, Elvira Seminara (scrittrice), Marta Bellingreri (reporter l’Espresso, Al-Jazeera English), Alessio Mamo (fotoreporter l’Espresso, Guardian), Vittoria Tola (UDI), Giulia Potenza (avvocata, responsabile nazionale UDI), Adriana Laudani (avvocata), Emma Dante (regista), Valentina Chinnici (insegnante, consigliera comunale Palermo), Lorenzo Teodonio, fisico climatologo, Lorenzo Coccoli (storico), Rita Di Leo (docente di relazioni internazionali), Giulio De Petra (docente di tecnologie digitali), Carmelo Caravella (sindacalista Cgil), Luisa Simonutti (ricercatrice di filosofia politica, Cnr), Alessandro Montebugnoli (economista), Bianca Pomeranzi (esperta di cooperazione e politiche di genere), Fulvia Bandoli (politica ecologista), Mario Dogliani (costituzionalista), Alberto Olivetti (filosofo di estetica), Caterina Botti (filosofa morale), Laura Bazzicalupo (filosofa politica), Claudio De Fiores (costituzionalista), Chiara Giorgi, storica, Laura Ronchetti, costituzionalista, Nicola Genga, Ministero dei Beni culturali, Rocco D’Ambrosio (sacerdote filosofo politico), Giuseppe Cotturri (docente di teoria del diritto e delle istituzioni), Stefania Vulterini (saggista), Emilio Giannelli (avvocato), Gisella Modica (Udipalermo), Giovanna Martelli (già parlamentare), Claudia Pedrotti (avvocata Udipalermo), Rita Barbera (già direttora istituti di pena), Elvira Rosa (coordinamento antiviolenza Palermo), Gisella Costanzo (attrice), Sandra Rizza (giornalista), Laura Piretti (UDI), Alida Castelli (UDI), Liviana Zagagnoni (UDI), Pina Mandolfo (operatrice culturale), Francesca Traina (Udipalermo), Loredana Rosa (Il femminile è politico: potere alle donne), Rita Calabrese (Udipalermo), Marina Leopizzi (Udipalermo), Giovanna Minardi (docente Università Palermo), Mimma Grillo (Forum antirazzista Palermo), Ida La Porta (Udipalermo), Bice Grillo (Udipalermo), Toni Casano (redattore Pressenza), Alessandra Notarbartolo, coordinamento antiviolenza Palermo, Agata Schiera, Udipalermo, Beatrice Monroy, scrittrice, Emi Monteneri, Udipalermo, Angela Militello, Udipalermo

114) Etta Sgadari, Udipalermo, Elena Diliberto, Udipalermo, Mimma Argurio (segretaria generale Fisac Sicilia), Elvira Morana (CGIL Sicilia), Anna Maria Tirreno (segretaria Camera del lavoro CGIL Palermo), Rita D’Ippolito (insegnante in pensione), Rosario Nicchitta (architetto), Novella Nicchitta (formatrice), Ornella Russo (insegnante), Anna Di Salvo (Città Felice, Rete la Ragna-Tela), Enza Longo (Coordinamento antiviolenza 21luglio Palermo), Maria Rosa Turrisi (preside in pensione), Angela Galici (Coordinamento antiviolenza 21 luglio Palermo), Simona Sorrentino (medica), Elvira Rosa (Il femminile è politico: potere alle donne), Gemma Infurnari (UDIPalermo), Elisa Romano (Università di Pavia), Maddalena Giardina (avvocata, UDIPalermo), Anna Marrone (docente, UDI Palermo), Emilia Martorana (Coordinamento antiviolenza 21luglio Palermo), Katia Orlando (insegnante, consigliera comunale Palermo), Maria Concetta Pizzurro (UDIPalermo), Silvia Miceli, docente (UDIPalermo), Maria Grazia Patronaggio (Le Onde onlus), Valeria Andò (docente Università di Palermo), Benita Licata (dirigente Scolastica), A. Maria Catalano (dirigente Scolastica), Gaia Nicita (docente), Valeria Ferrauto (docente), Margherita La Porta (funzionaria MEF), Giusi Vacca (agente pubblicitaria), Flora Arcuri (docente), Cetti Iovino (imprenditrice agricola), Alessandra Jaforte (docente), Claudia La Franca (architetta), Virna Chessari (docente), Gilda Messina (docente), Valeria Adamo (docente), Giorgia Calì (docente), Nadia Saputo (docente), Claudia Calzolari (docente), Gabriella Pucci (imprenditrice agricola), Daniela Gennaro (dirigente scolastica), Cristina Fatta del Bosco (imprenditrice agricola), Amelia Crisantino (docente/scrittrice), Anna Maria Ruta (dirigente scolastica), M. Antonietta Spadaro (storica dell’arte), Anna Cottone (docente Università Palermo), Tommaso Di Caccamo (redattore tecnico), Agostina Passantino (bibliotecaria), Licia Masi (pensionata, operatrice sociale volontaria), Rossella Reyes (dipendente regionale), Sabina Cannizzaro (pensionata regionale), Cristina Pecoraro (pensionata regionale), Rosalba Rinaudo (insegnante in pensione), Carmelo Lucchesi (insegnante in pensione), Francesca Citarrella (operatrice sociale), Laura Zizzo (guida turistica), Michela Fiore (casalinga), Antonia Cascio (pensionata), Adriano Di Cara (ingegnere), Antonino Di Cara (operatore sociale), Sandra Giovanna Cascio (casalinga), Alessandra Bruno (avvocata), Emilia Esini (Maghweb), Gabriele Tramontana (Maghweb), Fabrizio Cacciatore (Maghweb), Vincenzo Allotta (Maghweb), Sofia Calderone (Maghweb), Epifania Lo Presti (Maghweb), Elisa Chillura (Maghweb), Chiara Ercolani (Maghweb), Marianna Castronovo (Maghweb), Giuseppe Grado (Maghweb), Marta Cutrò (docente), Sebastiana Zangla (docente), Maria Clara Provenzano (docente), Maria Oliva Caldarella (docente), Emanuela Bajardi (docente), Candida Di Franco (docente), Alessandra Martorana (docente), Gabriella Costanzo (docente), Teresa Burderi (docente), Elvira Leone (pediatra), Gisella Duci (docente), Maria Di Chiara (docente), Donatella Lombardo (docente), Francesca Koch (storica), Francesca Martino (musicista), Ugo Mattei (Università di Torino, Generazioni Future).