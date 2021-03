Cantina trasformata in laboratorio per la produzione di marijuana: arrestato un quarantenne [VIDEO]

Una cantina trasformata in un vero e proprio laboratorio per la produzione di marijuana è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri di Torino nel quartiere delle Vallette. Proprietario della cantina, un quarantenne . Che è stato arrestato.

In particolare, tutto è partito dalla perquisizione da parte dei carabinieri dell'appartamento del quarantenne, sospettato di essere uno spacciatore. Nella cantina è in effetti stato trovato tutto l'occorrente per coltivare la cannabis, tra cui alcune lampade per l'illuminazione e il controllo della temperatura e ventole per la necessaria aerazione. Sono state sequestrare in totale 15 piante e diversi barattoli pieni di marijuana del peso totale di 1.100 grammi. L’uomo è stato messo ai domiciliari.