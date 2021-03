Usura, patrimonio di oltre mezzo milione sequestrato a un settantenne pregiudicato

Tra le sue attività criminali spicca l'usura , che gli ha fruttato il grosso dei suoi guadagni. Ma alle spalle aveva tutta una serie di reati soprattutto di natura predatoria , iniziati fin dagli anni Settanta. L'uomo, un settantenne, ha subito in questi giorni un blitz della polizia, che gli ha confiscato beni per oltre mezzo milione di euro .

Il provvedimento del Tribunale, adottato su proposta del Questore di Torino, ha condotto al sequestro di due appartamenti in due diversi Comuni della prima cintura torinese, a Borgaro e Caselle, di alcune automobili e di conti correnti . L'uomo li aveva accumulati illecitamente, grazie alla propria attività delinquenziale, mentre per lo Stato risultava nullatenente, tanto da beneficiare della pensione di cittadinanza .

Il provvedimento eseguito conferma la notevole importanza che rivestono, nell’azione di contrasto alla criminalità, le misure di prevenzione patrimoniale, volte a sottrarre le ricchezze illecite ai soggetti radicati in contesti criminali. L’obiettivo perseguito dagli investigatori della Questura di Torino è quello di non lasciare nella disponibilità patrimoni illecitamente accumulati a coloro che, anche in questo periodo di crisi pandemica, hanno approfittato delle situazioni di disagio economico e di povertà diffusa, elargendo prestiti in denaro con applicazione di ingenti tassi di interesse, rendendosi responsabili di fatto di usura, spesso accompagnata all’utilizzo di metodi violenti ed estorsivi.