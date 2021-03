Polizia in pattugliamento nella zona di San Donato

I poliziotti del Commissariato San Donato, impegnati su una Volante, hanno sottoposto a controllo un marocchino quarantacinquenne residente a Torino che si trovava per strada nel quartiere.

Dal controllo dei documenti è emerso che l'uomo fosse ricercato da una settimana in quanto destinatario di una pena detentiva della durata di 1 anno, 10 mesi e 24 giorni di reclusione, in merito a reati contro il patrimonio ed inerenti agli stupefacenti. Per il quarantacinquenne sono scattate le manette.