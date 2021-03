Centro di smistamento postale di via Reiss Romoli, la denuncia di Slc-Cgil Torino: "Quando saranno ripristinate condizioni igieniche decenti nei bagni?"

"Da oltre otto mesi stiamo segnalando a tutti gli organi competenti aziendali lo stato dei servizi igienici per le donne del CS Torino Reiss Romoli", denuncia Slc-Cgil Torino.

"Rubinetti non funzionanti, dispenser con liquido sanificante inesistenti, cassette scarico acqua guaste, maniglie divelte, porte rotte. Senza considerare il numero dei bagni totalmente insufficiente e lontano dalle postazioni di lavoro. Cestini per lo smaltimento di rifiuti speciali quali mascherine, pieni e non smaltiti per giorni interi... Questo centro di smistamento svolge l'attività lavorativa H 24 coinvolgendo un alto numero di donne lavoratrici".

Nella giornata della rivendicazione delle condizioni del lavoro delle donne, sottolinea Slc-Cgil Torino, "riteniamo che la questione femminile passi non soltanto attraverso le grandi dichiarazioni di intenti, ma anche attraverso la difesa di alcuni temi essenziali come l'igiene, la sicurezza, la privacy. Questo vale per i diritti delle donne di Poste Italiane e di tutto il mondo del lavoro".