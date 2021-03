Intelligenza Artificiale, big data, blockchain e altre tecnologie: VisitPiemonte lancia la “call for ideas”

Cercasi idee innovative basate su Intelligenza Artificiale, big data, blockchain e le altre tecnologie, capaci di contribuire in modo alternativo e sostenibile alla valorizzazione del Piemonte. Nella dimensione turistica dall’outdoor all’enoturismo; dal turismo culturale e artistico a quello del benessere, fino agli itinerari storico-spirituali, sempre in chiave di accessibilità e sostenibilità.

Nella dimensione agroalimentare, con la tracciabilità dei prodotti e la valorizzazione del rapporto territorio-qualità-benessere individuale e sociale; nelle soluzioni alternative e digitali della mobilità turistica. Requisiti indispensabili, rispetto dell’ambiente e delle collettività locali, miglioramento della fruizione del territorio sia per i visitatori sia per i residenti e più accessibilità per i portatori di abilità psico-fisiche diverse dai normodotati.

L’appello a sviluppare partnership tra soggetti pubblici-privati e non profit parte da VisitPiemonte, la società in house di Regione e Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica, congressuale e agroalimentare del territorio, ed è rivolto a imprese private, associazioni di categoria, enti pubblici, atenei e alle altre DMO Italiane. Un appello lanciato al termine del convegno su piattaforma online dello scorso 26 febbraio “Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?”, che in una giornata di studi ha visto un confronto tra 24 relatori – tre Assessori Regionali (Marnati, Poggio, Protopapa) uno della Città di Torino (Pironti), il Segretario Generale di Unioncamere Piemonte (Paolo Bertolino), l’Amministratore Unico di VisitPiemonte (Mariagrazia Pellerino) e numerosi esponenti di spicco nei rispettivi ambiti di attività, dalle Università alla Compagnia di San Paolo, all’UNWTO - con un pubblico virtuale di circa 330 persone.

La scommessa finale del Convegno è di riuscire coinvolgere i vari attori territoriali su obiettivi condivisi per avviare progettualità concrete, efficaci e innovative, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La call for ideas “IA, Blockchain, Big Data: la valorizzazione del territorio passa dall’innovazione” è aperta da oggi, 8 marzo, e fino al 15 giugno 2021: «Mai come in questo periodo siamo chiamati ad uno sforzo di creatività ed immaginazione, senza i quali sarà difficile contribuire efficacemente alla ripartenza post emergenza – sottolinea il Direttore Generale di VisitPiemonte Luisa Piazza – Ciò comporta un investimento continuativo in innovazione per poter cogliere nuovi trend e proporre nuove modalità di fruizione del territorio, superando alcuni degli attuali gap che limitano il nostro sviluppo. E il nostro “concorso di idee” intende stimolare un approccio partecipativo alla valorizzazione del territorio, tenendo presente la duplice prospettiva di chi viene a visitare un luogo e di chi, quegli stessi luoghi, li abita normalmente».

I progetti d’interesse basati su Intelligenza Artificiale potranno essere riferiti alle diverse tecnologie e ambiti di applicazione derivanti, ad esempio: utilizzo dei Big Data, Robotics, IoT, Sentiment Analysis, Gamification, Machine Learning, Language Technology, ecc. Le idee selezionate costituiranno il punto di partenza per un percorso congiunto, dove VisitPiemonte si presenterà come capofila di progetto, insieme con i propri Soci Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e in collaborazione dell’Università degli Studi Torino e del Politecnico di Torino - con la possibilità di partecipazione a bandi o finanziamenti europei e la prospettiva di avvio da settembre 2021 e una prima sperimentazione a inizio 2022.

Il bando completo e il form di iscrizione al link:

https://www.visitpiemonte-dmo.org/call-for-ideas/