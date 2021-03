8 Marzo Bandiere di Polonia e Malta al Sant'Anna:"Qui aborto vietato"

Bandiere delle Polonia e Malta alle finestre del reparto di interruzione volontaria di gravidanza all’ospedale Sant’Anna di Torino. “Un gesto – come spiega Silvio Viale, medico del nosocomio e da anni schierato in difesa del diritto all’aborto – per l’8 Marzo, in solidarietà con le donne polacche e maltesi, gli unici due paesi dell’Unione Europea in cui l’aborto continua ad essere vietato”.

"L'IVG continua ad essere un banco di prova per valutare i diritti delle donne in ogni Paese. E’ significativo che rimanga vietato nei Paesi dove le religioni dominano la politica, gran parte dei Paesi cattolici in America Latina, in Africa e nelle Filippine, come in quasi tutti i Paesi islamici" conclude l'esponente dei Radicali.