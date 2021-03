Devastata dai ladri, gara di solidarietà per aiutare La Frejus:"Punto di riferimento del territorio, nonostante la pandemia"

Gara di solidarietà per aiutare la bocciofila La Frejus di Torino, che nella notte tra venerdì e sabato è stata devastata dai ladri. Dopo aver spaccato la saracinesca dell’ingresso e la porta vetri, i malviventi hanno portato via una tv, dei liquori e tutto quello che c’era nella dispensa, dalle cipolle alle patate al salame. Dopo hanno provato ad entrare in cantina, rompendo la serratura. Un magro bottino, che forse non è bastato: sabato notte gli stessi balordi, o altri, hanno provato a rientrare nei locali di via Spanzotti 11.

In 12 ore raccolti quasi 1.400 per riparare i danni

Una notizia che ha colpito moltissimo i frequentatori - e non solo - de La Frejus, che hanno deciso quindi di dare una mano a ripartire in sicurezza. Ieri pomeriggio Michele Paolino, ex capogruppo in Comune a gestore insieme a Francesco Mulè dello spazio, ha lanciato una raccolta fondi per sostituire le porte, le serrature e i vetri rotti, riparare ciò che è stato vandalizzato, rafforzare la recinzione, dotare l’area di un sistema di allarme e di telecamere e riacquistare cibo e bevande. In poco più di 12 ore, sui 3 mila euro necessari, ne sono già stati raccolti quasi 1.400 euro

Paolino:"Sentiamo molto vicino l'affetto delle persone"

“Si è scatenata – spiega Paolino, che ha trascorso il weekend insieme a Mulè cercando di sistemare quanto danneggiato e rafforzare gli ingressi – una grande solidarietà. Sentiamo molto vicino l’affetto delle persone: nonostante la pandemia siamo diventati un punto di riferimento nel territorio e comunità cittadina. Anche gli anziani che la frequentano sono molto scossi e dispiaciuti, perché è come se fosse stato colpito un pezzo delle loro casa”. “Ora tentiamo di poter ripartire In queste ore ci stanno giungendo centinaia di messaggi di solidarietà” conclude l’esponente del Pd.