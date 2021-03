Terza ondata, aree gioco off limits: a Torino il divieto regge solo fino alla campanella di scuola [FOTO]

E' andato tutto liscio: ligia osservanza delle regole. Il primo giorno in cui Torino ha dovuto rinunciare alle aree gioco e ai campetti sportivi all'aperto, le regole sono state rispettate alla lettera.

Da Parco Ruffini al Valentino, ma anche Pozzostrada e corso Svizzera, fino ai parchetti lungo la Dora, poco distanti dal Campus Einaudi. Per lunghi tratti della giornata tutto è stato sotto controllo. Lo stesso per Parco Michelotti, nella zona vicino all'ex Zoo e alla Gran Madre.

Fino a quando non è suonata la campanella delle scuole (visto che a Torino e in poche zone della provincia le lezioni sono ancora in presenza almeno fino a venerdì).

Già, perché da metà pomeriggio in poi le cose sono andate decisamente diversamente. E se (complice il clima non proprio primaverile) non si può parlare di "assalto" alle aree verdi cittadine, di certo sono tante le persone - soprattutto giovani - che hanno deciso di trasgredire e andare comunque a fare due tiri a canestro, oppure a esercitarsi agli attrezzi per ginnastica, o comunque a incontrarsi nelle aree destinate al gioco dei più piccoli. E dunque interdette in maniera ferrea a partire da oggi.





Tutto cambia con la fine delle lezioni

Ma dalle 16 in poi, soprattutto in alcune zone, la regola è stata ignorata: un esempio su tutti è quello di piazza D'Armi, dove il campo da basket forse non contava le solite decine di persone intente a giocare dandosi cambi regolari, ma era occupato in entrambi i canestri e le persone presenti erano oltre una decina. Lo stesso, a poca distanza, nell'area riservata alla ginnastica: anche lì gli attrezzi erano occupati. Peggio ancora, forse, nel parco giochi riservato ai bimbi che si trova in cima alla collinetta quasi al confine con la zona militare: qui i ragazzi presenti erano ben più di una decina, di età decisamente superiore a quella che in media usa scivoli e girelli, ma rigorosamente seduti uno vicino all'altro, all'interno della zona recintata. Come se nulla fosse.

Non manca chi mastica amaro: come la signora che, accompagnando due bimbi piccoli per una passeggiata, fa sentire la sua lamentela ad alcuni vigili urbani che stanno rilevando le velocità delle auto lungo corso Galileo Ferraris. "Sono loro che portano poi il virus a casa", dice la signora. Che probabilmente condivide con tanti il dubbio sull'efficacia della chiusura delle scuole se poi certi comportamenti "pericolosi" si svolgono in altri orari e in altri luoghi.

"Le regole non sempre sono chiare"

Una scena simile, con adolescenti senza mascherina seduti a poca distanza gli uni dagli altri, si ritrova nel tardo pomeriggio anche nei giardini tra il Grattacielo di Intesa Sanpaolo e il tribunale. Ma anche alcuni bambini che giocano a pallone, ma nel prato e non nelle aree gioco, mentre alcuni ragazzi giocano a ping pong. "Le regole non sono chiare - dice Marta, una delle ragazze che sono al giardino -. Pensavamo che solo le aree per i bimbi fossero chiuse. E noi giocando a ping pong siamo a distanza di almeno tre metri gli uni dagli altri".

Giocare a un metro dai cartelli di divieto

Comportamenti scorretti sono diffusi anche al parco Di Vittorio, grande polmone verde di Mirafiori Sud, dove al suono della campanella si sono riempite sia le aree gioco che i campetti per il pattinaggio su rotelle, utilizzati però per giocare a pallone. Bambini, ma anche adulti, seduti poco distante sulle panchine, ma senza intervenire.

Leggermente meglio in altri giardini, come quelli di piazza Galimberti o le aree gioco più piccole dei dintorni, in Borgo Filadelfia. Ma anche Mirafiori Sud, da via Buriasco a corso Unione Sovietica e via Roveda. La presenza delle forze dell'ordine si è registrata anche a Parco Ruffini. I prossimi giorni serviranno a capire se quella di oggi è stata una giornata "di transizione" o se si fa sempre più diffusa tra la popolazione una sorta di insofferenza alle nuove chiusure, a un anno esatto dal primo lockdown per il Covid.