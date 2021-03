Moncalieri, scuole chiuse ma arrivati i pc per gli alunni delle primarie acquistati dall'Amministrazione

A Moncalieri sono arrivati poche ore fa i computer acquistati dal Comune per essere distribuiti agli alunni delle scuole primarie che ne sono sprovvisti. Perché, ora che in città (e in molti comuni della cintura) si è tornati alla didattica a distanza, l'Amministrazione non vuole lasciare indietro nessuno.

"Proprio in questi giorni, i dati sui contagi Covid riportano la dad al centro dell'attenzione degli alunni e delle famiglie", ha spiegato l'assessore all'Istruzione Davide Guida. "Purtroppo l'emergenza continua e per questo, con il sindaco Paolo Montagna, abbiamo fatto la scelta di fornire pc portatili agli alunni e alle alunne delle scuole primarie di Moncalieri, per colmare le disuguaglianze di dotazione informatica tra gli studenti e garantire il diritto allo studio a tutti, non lasciando nessuno indietro".

"I pc portatili sono arrivati, insieme alla consigliera comunale Cristina Di Bella abbiamo verificato che sia tutto pronto, così da poterli consegnare il prima possibile", ha concluso l'assessore Guida. "Stiamo per avere la graduatoria definitiva per poter partire con la distribuzione già da domani".