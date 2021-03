Aurora: in attesa dello Student Hotel, l'area del ponte Mosca è sommersa dai rifiuti

In attesa dell'inizio dei lavori per la costruzione dello Student Hotel, lo studentato privato dell'omonima azienda olandese considerato da molti come una vera e propria panacea per il quartiere Aurora, l'area adiacente al ponte Mosca continua a versare in cattive condizioni.

Il terreno abbandonato di oltre 20mila metri quadrati, situato tra via Aosta, lungo Dora Firenze e corso Giulio Cesare, è infatti sommerso da una quantità notevole di rifiuti di ogni tipo, compresi interi sacchi neri. Se non si tratta di una vera e propria 'discarica a cielo aperto' poco ci manca, con il dislivello rispetto alla strada a favorire l'adozione di forme di smaltimento poco consone.