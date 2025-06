Tronchi sotto la passerella de Carbone, ma il Comune rassicura: "Non ci sono elementi di criticità"

Ancora tronchi e rami e detriti sotto la passerella de Carbone e in via Bologna, zona Aurora. A segnalare la situazione è Daniela Rodia, consigliera della Lega in Circoscrizione 7.

"Potano gli alberi e poi lasciano i tronchi per mesi lungo il fiume, come se non fosse un problema" denuncia Rodia. "Quei tronchi finiscono sotto i ponti, li danneggiano e ostacolano l’acqua. E se domani Borgo Dora si allagasse di nuovo, di chi sarebbe la colpa? Chiediamo un intervento urgente per la rimozione di questi materiali".

Ma da Palazzo Civico ribadiscono che "al momento non sono previsti interventi di pulizia delle campate del ponte e dell'alveo del fiume perché la situazione non presenta elementi di criticità. Tutti i ponti sono sottoposti ad un attento monitoraggio anche in base alle precipitazioni attese".

Dopo le forti piogge che hanno colpito la città nei giorni antecedenti la Pasqua, è stato messo a punto un intervento con un’operazione straordinaria di manutenzione sui ponti della Dora. Tra gli interventi più urgenti, la rimozione di tronchi e materiale vegetale accumulati sotto il ponte pedonale del parco Dora, alle spalle dell'Enviroment Park. Tra corso Mortara e corso Principe Oddone.